Garantiefonds profiteert niet van uitverkochte Stormruiter

Het garantiefonds dat de provincie Fryslân met de gemeente Leeuwarden en het Fonds Podiumkunsten heeft opgezet, profiteert niet van het succes van het uitverkochte muziektheaterspektakel De Stormruiter. Het fonds is er, om te voorkomen dat organisatoren van Culturele Hoofdstadproducties in de problemen komen.

In het fonds is een miljoen euro beschikbaar gesteld voor voorstellingen, die voor de financiën afhankelijke zijn van kaartverkoop. Als een voorstelling geld overhoudt, vloeit dat terug in het garantiefonds. De Stormruiter had geen aanvraag ingediend om aanspraak te maken op de garanties en hoeft dus ook geen geld in het fonds terug te storten.

Culturele Hoofdstadactiviteiten die wel een aanvraag ingediend hebben, zijn Finestra Aperta, Opera Spanga, Stanger on Stage, Lost in the Greenhouse, De Bestimming, De klokken van Berltsum, Lûd fan de Middelsee en Marijke Muoi.