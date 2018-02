In andere delen van het land hadden ze dinsdag de schaatsen al ondergebonden, maar op de Ryptsjerksterpolder kon dat nog niet. En wanneer er na een nacht vorst nog niet op de Ryptsjerksterpolder gereden kan worden, dan is dat nieuws. De eerste fanatiekelingen stonden dinsdagochtend vroeg al klaar voor een toertochtje, maar dat liep toch even anders...