Oud-Cambuurspeler Hoogma nieuwe directeur topvoetbal KNVB

Een oud-Cambuurspeler wordt de nieuwe directeur topvoetbal van de KNVB. Nico-Jan Hoogma (49) begint op 1 maart in die functie. Hoogma werd geboren in Heerenveen. In 1989 maakte hij bij Cambuur zijn debuut in de eerste divisie, daarvoor speelde hij bij amateurhoofdklasser vv Drachten. In 1992 werd hij met Cambuur kampioen van de eerste divisie.

Als directeur topvoetbal wordt Hoogma verantwoordelijk voor onder andere het Nederlandse mannen- en vrouwenelftal en Jong Oranje. Hoogma tekende dinsdag zijn contract bij de KNVB, op hetzelfde moment dat Ronald Koeman werd aangesteld als nieuwe bondscoach van Oranje.