Fryslân heeft primeur met 'slim' kruispunt bij Húns

Het eerste 'slimme' kruispunt van Fryslân is sinds dinsdag te vinden op de N359, de weg tussen Leeuwarden en Bolsward. Daarmee heeft Fryslân volgens de provincie de wereldprimeur. Het idee kwam niet van de provincie zelf, maar is een burgerinitiatief. Sijbren van der Velde bedacht speciale matrixborden, die registreren of er verkeer aankomt op het kruispunt bij Húns en Leons. Als dat niet het geval is, staat op het bord dat er gewoon 100 kilometer per uur gereden mag worden. Komt er wel iets aan, dan geeft het bord aan dat er 70 kilometer gereden moet worden. Zo hoeven mensen niet te remmen als er niets aankomt.

De borden zijn dinsdagmiddag officieel in gebruik genomen door gedeputeerde Sietske Poepjes. De provincie was al langer bezig met het veiliger maken van de weg en is erg blij met het burgerinitiatief van Van der Velde. Met een presentatie wist hij de provincie van zijn plannen te overtuigen. Hij is dan ook blij dat er op deze manier een veiligere situatie bij het kruispunt ontstaat.

De matrixborden zijn verbonden met lussen, die nu onder het asfalt liggen bij de opritten van de N359. Het kan zijn dat de borden aankomende week nog niet goed werken. Tot 15 februari worden ze getest en daarna zijn ze volgens de provincie 100 procent betrouwbaar.