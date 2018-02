Friese deelnemers aan de Spelen: Sjinkie Knegt

Over drie dagen is het zover, de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Natuurlijk komt daar ook een flink aantal Friezen in actie bij het schaatsen en het shorttrack in Gangneung. Maar wie zijn dat, wat zijn hun beste prestaties bij de Olympische Spelen en wat zijn de kansen op een medaille?

Sportredacteuren Koos Wieling en Roelof de Vries doen de komende week elke dag een voorspelling over een Friese Olympische sporter. Deze keer het oordeel over Sjinkie Knegt.

Naam: Sjinkie Knegt

Woonplaats: Bantega

Geboortedatum: 05-07-1989

Sport: shorttrack

Afstanden: 500, 1000, 1500 en aflossing

Olympische resultaten: 2010 Vancouver - 28e op de 500 meter, 11e op de 1000 meter, 14e op de 1500 meter

2014 Sotsji - 8e op de 500 meter, 3e op de 1000 meter, 12e op de 1500 meter, 4e op de aflossing

De kansen van Sjinkie Knegt volgens sportverslaggever Roelof de Vries:

Sjinkie maakt op elke afstand kans op een medaille. Doorgaans is de 500 meter zijn slechtste afstand, maar vorig jaar werd hij op die afstand wereldkampioen. Maar de verwachtingen zijn hoog. Misschien wel te hoog. Bij bijna elke afstand zijn er wel zes of zeven shorttrackers, die kans maken op een medaille. Sjinkie moet met name letten op de Koreanen, de Rus Elistratov, de Canadezen Hamelin en Girard, de Hongaarse broertjes Liu en op de 500 meter is de Chinees Dajing Wu de te kloppen man. Bij de Koreanen zijn vooral Hwang en Lim sterk, maar ook Seo, Kwak en Kim zijn geen koekenbakkers. Gelukkig schaatsen er niet meer dan drie Koreanen per afstand.

De Olympische Spelen in Pyeongchang beginnen op vrijdag 9 februari. Omrop Fryslân doet alle dagen rechtstreeks verslag fan de verrichtingen van de Friese sporters op radio en online. Alle nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.