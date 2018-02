Provincie bereid te lobbyen voor 'hoofdvaargeul'

De provincie is bereid met de gemeente Ameland te lobbyen bij het Rijk, om van de vaargeul van Holwerd naar Ameland een 'hoofdvaargeul' te maken. Daarmee zou het baggeren van de vaargeul de hoogste prioriteit te krijgen. De provincie geeft daarmee ook gehoor aan de oproep van directeur Van Langen van rederij Wagenborg.

Probleem

De vaargeul tussen Holwerd en Ameland is al lang een probleem. Zo moest Wagenborg maandag ook weer enkele afvaarten annuleren, omdat het te laag water was. Eilanders storen zich er erg aan en toeristen hebben last van de slechte staat van de vaargeul.

De provincie heeft grote belangen, maar de officiële bevoegdheid ligt bij Rijkswaterstaat, aldus gedeputeerde Klaas Kielstra.