Cel geëist tegen verdachte aanranding in verzorgingshuis

Het openbaar ministerie in Leeuwarden heeft dinsdagmiddag een celstraf van twintig maanden geëist tegen een 91-jarige Leeuwarder. De man zou op 29 maart vorig jaar een vrouw van 93 jaar hebben aangerand in verzorgingshuis Sint Jozef. De verdachte was zelf niet aanwezig bij de behandeling van de zaak. Hij kon dat volgens zijn advocaat niet aan.

De verdachte ontkent niet dat er iets is gebeurd, maar zegt dat het initiatief van de vrouw afkomstig was. De vrouw zegt dat ze werd gedwongen door de man. Een medewerkster van de rijdende winkel trof de vrouw deels ontkleed aan, terwijl de verdachte aan haar bed zat. Het dna van de man werd gevonden op het lichaam van de vrouw.

De officier van justitie nam de zaak dinsdagmiddag hoog op. Hij vindt dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van de kwetsbaarheid van de vrouw. Hij vroeg de rechtbank, om de verdachte onder toezicht van de reclassering te plaatsen. Ook zou de Leeuwarder een verbod moeten krijgen op het bezoeken van verzorgingshuizen en zou hij verplicht moeten worden behandeld bij de ouderenpsychiatrie.

De rechtbank in Leeuwarden doet op 20 februari uitspraak.