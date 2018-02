Huurhuizen in Oosterwolde worden de komende tijd opgeknapt

De huurders van ruim 170 huurhuizen in de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde moeten de komende tijd rekening houden met flink wat bouwactiviteiten in de buurt. Aan 127 woningen wordt groot onderhoud uitgevoerd, 44 andere woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Afgelopen zomer zijn er al vier bijeenkomsten voor bewoners geweest in de wijk. Toen hebben de bewoners zelf aangegeven wat er volgens hen in de wijk moet gebeuren.

Deskundigen hebben de technische staat van de woningen onderzocht. Hoe de toekomstplannen er precies uitzien, staat nog niet vast. Een klankbordgroep van ongeveer dertig bewoners kan daar nog over meepraten. Er wordt niet alleen in de woningen geïnvesteerd; met de bewoners wordt ook gewerkt aan het mooier, groener en veiliger maken van de wijk.