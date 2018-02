Molen Windlust in Boerum krijgt nieuwe roeden

Het weer in gebruik nemen van de molen Windlust in Boerum komt woensdag een flinke stap dichterbij. Dan krijgt de molen nieuwe roeden, die geen gevaar meer opleveren. De molen in Boerum brandde in april 2012 helemaal af. De molen werd opnieuw opgebouwd en kon in september 2014 weer in gebruik worden genomen. Maar een jaar geleden moest de molen toch weer worden stilgezet.

Problemen

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) had geconstateerd dat er mogelijk problemen waren met bepaalde typen roeden, die zijn toegepast bij 47 Nederlandse molens. Ook de molen van Boerum had van die 'deelbare roeden'. In overleg met de molenaars heeft de eigenaar van de molen besloten om de roeden helemaal te vervangen.

Woensdag om half acht komt de kraan, om half negen komt de vrachtwagen met de roeden. De toegang tot de molen is maar smal. Daarom worden de roeden gelost op de Herestraat en dan een voor een naar de molen gebracht. Een gespecialiseerd bedrijf zal de roeden daarna op de molen plaatsen.