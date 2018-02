Liefde van boer Olke Jongsma uit Texas overleden

Karen, de vriendin van de Friese boer Olke Jongsma uit Texas, is overleden aan kanker. Dat is bekendgemaakt door 'Boer zoekt Vrouw', het bekende televisieprogramma waaraan Olke meedeed. In het programma zelf lukte het niet om een vrouw te vinden, maar vlak daarna kwam Karen in zijn leven.

Vorig jaar werd duidelijk dat ze ernstig ziek was. In december gaf Jongsma in een gesprek bij Omrop Fryslân nog aan dat hij hoopte op een wonder. Olke en Karen hadden trouwplannen, maar dat is er niet van gekomen. Karen is 47 jaar geworden.