Dierenopvang Felida in Nijeberkoop heeft maandagnacht twee nieuwe bewoners verwelkomd in hun verblijf. Het gaat om twee jonge leeuwtjes: Masoud en Terez. De dieren zijn vijf maanden oud en komen uit een illegale dierentuin in Bulgarije. Ze waren daar verstoten door hun ouders. De leeuwtjes worden nu opgevangen in Nijeberkoop.