Een 46-jarige man uit Gorredijk is maandagavond zijn auto kwijtgeraakt. De man werd bij een controle in de Hobbemastraat in Leeuwarden aan de kant gezet. Vrij snel bleek dat de man bij de belastingdienst bekend staat als een wanbetaler. De politie heeft zijn auto voor de belastingdienst in beslag genomen.