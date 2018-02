Komend weekend première van voorstelling Holstmeer

De voorstelling Holstmeer gaat komend weekend in première. Het was de eerste uitverkochte activiteit van Culturele Hoofdstad. Gevangenen en meisjes die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, mensenhandel of loverboys, spelen met elkaar in het theaterstuk. Het publiek wordt met bussen uit De Neushoorn in Leeuwarden opgehaald en daarna naar gevangenis de Marwei gebracht voor een deel van het stuk. Daarna gaan de toeschouwers naar Fier Fryslân, waar de meisjes enkele scènes spelen.

Het laatste deel van het drieluik vindt plaats in het politiebureau, waar acteurs van De Jonge Republiek het stuk afsluiten.