Toekomst Friese cultuurverenigingen niet rooskleurig

Friese cultuurverenigingeen dreigen te vergrijzen. Een op de drie leden is ouder dan 65 jaar en daarmee komt volgens het Fries Sociaal Planbureau de toekomst in gevaar. Samen met Keunstwurk onderzocht het Planbureau 300 cultuurverenigingen die bezig zijn met dans, toneel en muziek. Voor de korte termijn zien de onderzoekers geen grote problemen, mede omdat mensen ouder worden en langer actief zijn. De situatie is voornamelijk voor de lange termijn zorgelijk, zeggen de onderzoekers.

Vooral muziek- en dansverenigingen krijgen in de toekomst problemen met het aantrekken van nieuwe leden. Toneelverenigingen zijn het meest positief over de toekomst. Het is voor de eerste keer dat dit onderzoek is gedaan. De initiatiefnemers willen in de toekomst vaker onderzoek doen.