Friese deelnemers aan de Spelen: Antoinette de Jong

Over drie dagen is het zover, de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Natuurlijk komt daar ook een flink aantal Friezen in actie bij het schaatsen en het shorttrack in Gangneung. Maar wie zijn dat, wat zijn hun beste prestaties bij de Olympische Spelen en wat zijn de kansen op een medaille?

Sportredacteuren Koos Wieling en Roelof de Vries doen de komende week elke dag een voorspelling over een Friese Olympische sporter. Nu is het oordeel over Antoinette de Jong.

Naam: Antoinette de Jong

Woonplaats: Rottum

Geboortedatum: 06-04-1995

Sport: schaatsen

Afstanden: 3000 meter en ploegenachtervolging

Olympische resultaten: 2014 Sotsji - 7e op de 3000 meter

De kansen van Antoinette de Jong volgens sportverslaggever Koos Wieling:

Antoinette is geen talent meer, ze is een topper bij de vrouwen. De wereldkampioen bij de junioren van 2014 werd dit seizoen Nederlands kampioen op de 3000 en 5000 meter. Ook won ze de 3000 meter op het OKT. Kwalificatie op de 1500 en 5000 meter mislukte en dat deed zeer. Alle succes moet nu worden gehaald op de 3000 meter en met de achtervolgingsploeg. En dat zou zomaar kunnen.

