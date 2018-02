Burgemeester: Vaarweg Ameland moet geen karrenspoor worden

Het vaarwater tussen Holwerd en Ameland moet officieel een 'hoofdvaarwater' worden. Directeur Ger van Langen van rederij Wagenborg roept de raad van Ameland op om zich daarvoor in te zetten. Van Langen hield een vlammend betoog aan het begin van de raadbijeenkomst van maandagavond. Hij heeft grote zorgen over de bereikbaarheid van het eiland, net zoals de ondernemers op het eiland en de bevolking van het eiland.

De veerboten kunnen te vaak niet op tijd varen, omdat er niet genoeg water staat in de geul of bij de veerdam bij Holwerd, zodat de boot niet kan aanmeren. Zondag en maandag vielen hierdoor zes boten uit. Van Langen vraagt zich af of het eiland over vijf jaar nog wel bereikbaar is, als het zo doorgaat.

De directeur schetst de problemen waar de veerdienst voor is komen te staan. Elk jaar vervoert Wagenborg 600.000 mensen, en als de boten alleen nog maar met hoog water kunnen varen, blijft dat niet zonder gevolgen. Van Langen is bang dat er maximaal 350.000 mensen vervoerd kunnen worden, als er met laag water niet gevaren kan worden. "De consequenties zijn enorm" zei Van Langen tegen de raadsleden. Hij vindt dat ze zich 'met alle macht' moeten verzetten.

Sinds 1 januari vaart de veerdienst volgens een zogenaamde knip-dienstregeling. Rond het middaguur vertrekt de boot een half uur later, zodat de middagboten minder last hebben van vertragingen die 's ochtends zijn ontstaan. Vertragingen die 's middags worden opgelopen, zorgen net zo goed nog voor overlast. De knip is een kortetermijnoplossing, net zoals de sneldienst die Wagenborg op 1 april in de vaart neemt.

Van Langen hoopt dat de gemeente als één man voor de bereikbaarheid van het eiland wil knokken. Hij was de afgelopen week in Den Haag, bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, en bij lobbyisten. Die zeiden tegen hem dat er maar één gremium aan zet is, en dat is de gemeenteraad van Ameland.

De raad moet geen tijd verspillen met discussies over een eigen veerdienst. Dat leidt alleen maar af, vindt burgemeester Albert de Hoop. Natuurregels staan een rigoureuze en goede oplossing in de weg, zegt De Hoop. "Daarom kan in dit gebied niks."

De burgemeester brengt keer op keer in Den Haag onder de aandacht dat de vaarroute een openbare weg is, dat de eilanders zoals alle andere Nederlanders belasting betalen, en dat het Rijk ervoor moet zorgen dat het eiland bereikbaar blijft. "Wij hebben recht op een normale weg en niet op een karrenpad." zegt De Hoop.

Als de vaarroute als hoofdvaarweg wordt bestempeld, net als de vaarroute tussen Harlingen en Terschelling, dan is het opgelost. Dan is de vaarweg geen natuurgebied meer, en kan die worden onderhouden zonder belemmeringen van natuurregels.

Van Langen gaat de komende weken langs bij alle raadsfracties. Hij hoopt dat het onderwerp een item wordt in de komende gemeenteraadsverkiezingen, en dat het nieuwe college na 21 maart een duidelijke opdracht meekrijgt. "Ameland bereikbaar en de vaargeul een hoofdvaarweg. Dat is het doel."