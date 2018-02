Bezwaar van tafel geveegd, waterpeil Lauwersmeer mag hoger

Het water in het Lauwersmeergebied gaat met een halve meter omhoog. Boeren en recreatieondernemers waren erop tegen, maar de rechter heeft de protesten afgewezen. Dat betekent dat een proef van Staatsbosbeheer door kan gaan. Staatsbosbeheer denkt dat een hoger waterpeil beter is voor de natuur, met name voor het riet.

Eerder hadden de tegenstanders ook al een zaak tegen de peilverhoging aangespannen bij de Raad van Staat, maar dat heeft ze ook niet geholpen. De leden van de Raad van Staat vonden dat ze niet de bevoegdheid hadden om daar een oordeel over te geven.

Boeren, ondernemers en omwonenden uit het Lauwersmeergebied begrijpen er niets van dat de rechter nu alle bezwaren van tafel heeft geveegd. Ze zijn tegen, omdat ze bang zijn dat het hogere waterpeil slecht is voor de weiden en akkers, dat woningen onderlopen bij hoog water, en dat jachthavens en recreatiegebieden grote schade op zullen lopen.

De Nederlandse Akkerbouwvakbond gaat nog een stap verder. Ze eisen compensatie. "Wij zijn er duidelijk over: als beheerders van natuurgebieden eisen dat ze geen last hebben van omliggende landbouwgronden, dan mogen de agrariërs eisen dat ze geen last hebben van omliggend natuurgebied."

Of de tegenstanders in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter, denken ze nog over na.