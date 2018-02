Bijna helft van de wegwerkers voelen zich onveilig

Mensen die aan de weg werken, voelen zich lang niet altijd veilig als ze aan het werk zijn. Dat blijkt uit een enquête. Veertig procent van de wegwerkers voelt zich onveilig. Een publiekscampagne moet daar verandering in brengen.

De campagne is niet alleen gericht op automobilisten, die soms veel te hard langs wegwerkzaamheden rijden, maar ook op de wegwerkers. Want die kunnen zelf ook nog wel wat doen om de veiligheid te verbeteren. Dat zegt Pieter van der Vaart, van de Provincie Fryslân. Zijn taak is de inspectie van de wegen.

"Ik kom vaak bij werkzaamheden waar niet alle medewerkers een veiligheidsjasje aan hebben", zegt Van der Vaart. "Daar ben ik verantwoordelijk voor, dus ik zeg er altijd iets van. Het zijn met name jonge werknemers die bijgestuurd moeten worden."

Van der Vaart voelt zich zelf ook niet altijd even veilig, als hij aan het werk is: veel verkeersdeelnemers houden geen rekening met wegafzettingen. Ze komen hard aangereden en wisselen vaak op het laatste moment nog even snel van rijbaan.

Elke dag maakt Van der Vaart het mee dat verkeersdeelnemers geen begrip hebben. Mensen zijn steeds meer gehaast en ze rijden heel dicht op hun voorganger. Van der Vaart heeft eens een automobilist meegemaakt die boos was, want hij was bij een wegafzetting geflitst door de politie. De bestuurder zei dat hij zich niet aan het limiet hield, want op dat moment werd er niet gewerkt aan de weg, zo vertelt Van der Vaart.

"Hij was aan het schelden en aan het tieren. Dat vind ik echt ongelofelijk. Ook als er niet aan de weg wordt gewerkt bij een afzetting, moet je je aan de snelheid houden. Er kan zomaar een gat in de berm zitten. Of er is geen veilige uitvlucht voor de weggebruikers. Er is altijd een goede reden voor."