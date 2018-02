Noorden gaat voor Tesla: 'Hi Elon! Let's do business'

Voor het hoofdkantoor van Tesla in San Fransisco in Noord-Amerika hebben de drie noordelijke provincies een elektronisch billboard geplaatst met daarop de tekst: Hi Elon! Got 20.000 electric cars? Let's do business. Call us.

Dit is de derde fase in de campagne Top Dutch van ondernemers en politici uit Fryslân, Groningen en Drenthe. Zo moet de leiding van Tesla ervan overtuigd raken een fabriek in Noord-Nederland te bouwen. Tesla is bezig met plannen voor de bouw van een grote fabriek in Europa. De komst zou een grote impuls zijn voor de economie, maar ook voor het bedrijf zelf. Volgens De Rouwe is er een goede markt voor. Zo is er een markt voor de verkoop van 20.000 elektrische auto's en 5 miljoen zonnepanelen.

Als Musk het nummer belt, krijgt hij een bandje te horen met daarop een aantal opties. Als hij 1 intoetst, kan hij een boodschap inspreken en kan er worden onderhandeld, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. Optie 2 is voor mensen die een boodschap voor hem hebben. Die worden gepubliceerd op internet. In de eerdere campagne van Top Dutch werden mensen gevraagd of ze bij Tesla wilden werken. Dat leverde ruim 3.000 reacties op.