Onderwijsdag Friesland College: Mata Hari is hip!

Er waren maandag opvallend veel jongeren in het Fries Museum. De reden daarvoor was de Onderwijsdag van het Friesland College in samenwerking met het museum. Studenten event-management verzorgden in een doorlopend programma verscheidene presentaties, een modeshow, livemuziek en een verkiezing van de 'Next Mata Hari'.

Studente Sara Leeghwater vertelde dat ze, voordat het project was gestart, eigenlijk nooit in een museum kwam. Nu is ze enthousiast over wat er allemaal te vinden is. Het interactieve karakter van veel tentoongesteld materiaal en de digitale toegankelijkheid maakt het ook intereessant voor veel jongeren. De creatieve onderdelen van de DDrive-opleidingen bleken goed aan te sluiten bij de uitstalling 'Mata Hari: de mythe en het meisje'. De uitstalling is al een paar maanden een succesnummer in het Fries Museum, maar het waren met name senioren die erop afkwamen. Maandag bleek dat het ook anders kan, want 'Mata Hari is hip!'