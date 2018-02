Nieuwe donorwet stap dichterbij door akkoord Ten Hoeve

De Friese senator Hendrik ten Hoeve gaat akkoord met het wetsvoorstel van D66 over de donorregistratie. Dat zei Ten Hoeve in It Polytburo. Dinsdag praat de Eerste Kamer verder over de wetswijziging. Die houdt in dat wie niet aangeeft dat hij geen orgaandonor wil zijn, dat dan automatisch wel is. Dat gaat de tegenstanders te ver. Zij wijzen op het grote tekort aan donororganen. De stemming is volgende week. Met de 'ja' van Ten Hoeve is het goed mogelijk dat de voorstanders van de wet net de meerderheid krijgen.

Tweede Kamerlid en initiatiefneemster van de wetswijziging Pia Dijkstra (D66) heeft de wetswijziging met moeite door de Tweede Kamer gekregen en nu buigt de Eerste Kamer zich erover. Daar ligt het aantal voor- en tegenstanders ook dicht bij elkaar. Dijkstra heeft bij wijze van handreiking een brief naar de Eerste Kamer gestuurd waarin staat dat de nabestaanden het laatste woord houden. Daarmee is voor Ten Hoeve een grote belemmering weggenomen. De Senaat praat dinsdag verder over het wetsvoorstel en de brief van Pia Dijkstra. Ten Hoeve (FNP) zit als enige voor de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer.