Friese deelnemers aan de Spelen: Anice Das

Over een week is het zover, de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Natuurlijk komt daar ook een flink aantal Friezen in actie bij het schaatsen en het shorttrack in Gangneung. Maar wie zijn dat, wat zijn hun beste prestaties bij de Olympische Spelen en wat zijn de kansen op een medaille?

Sportredacteuren Koos Wieling en Roelof de Vries doen de komende week elke dag een voorspelling over een Friese Olympische sporter. Nu is het oordeel over Anice Das.

Naam: Anice Das

Woonplaats: Heerenveen

Geboortedatum: 31-12-1985

Sport: Schaatsen

Afstanden: 500 meter

Olympische resultaten: geen

De kansen van Anice Das volgens sportredacteur Koos Wieling:

Kansen: Het is jammer voor de sympathieke schaatsster, die in miljoenenstad Bombay (India) is geboren. Kans op een Olympische medaille is er echter niet. Das rijdt een goede 500 meter en door de winst op het OKT op die afstand, heeft ze haar startplaats verdiend. Omdat de concurrentie zo sterk is, zal Das moeten denken aan de 'oude' Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.

De Olympische Spelen in Pyeongchang beginnen op vrijdag 9 februari. Omrop Fryslân doet elke dag rechtstreeks verslag van de prestaties van de Friese sporters op radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op Omropfryslan.nl/os.