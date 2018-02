Een bestelauto is maandagmiddag op de A32 bij Heerenveen tegen de vangrail gereden. De bestuurder is onderzocht door ambulancepersoneel. Hoe het nu met de persoon gaat, is nog onbekend. De brandweer werd ook opgeroepen, maar hoefde niet in actie te komen omdat er geen sprake was van beknelling.

Het ongeluk gebeurde in de rijrichting van Heerenveen naar Wolvega. Twee rijbanen werden afgezet en het verkeer werd omgeleid over de op- en afrit. Dit zorgde voor veel oponthoud.