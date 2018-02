VIDEO: Boswachter Amanda van Vlieland oefent voor EK

Ze is nog maar 23 jaar, maar heeft nu al de baan van haar dromen. Amanda Lijnema is boswachter op Vlieland. En Amanda is ook heel handig met een kettingzaag. Dat is natuurlijk heel handig als je werkzaam bent als boswachter. Binnenkort doet ze zelfs mee aan het Europees Kampioenschap bosarbeid in Hongarije.

"Ik was echt een buitenmens. Van jongs af aan boomhutten bouwen en met boswachters meegaan op excursies. Ik wist dat dit mijn ding was. Toen ben ik naar de groene school gegaan en daarna de bosbouwschool. Ik heb altijd al een passie gehad voor de Waddeneilanden. Toen ik deze vacature zag, dacht ik 'Dit is het. Hier moet ik op solliciteren'. Ik ben een gelukkig mens dat ik hier op Vlieland mag werken. Ik kom uit de polder, uit Emmeloord. Te gek om hier te wonen."

Een vrouw op een tractor

"Op Vlieland doe ik onderhoud van wegen en paden, alle recreatievoorzieningen en veeverzorging. Ik zit ook op een grote trekker. Doe alle dingen die daarmee gedaan moeten worden, zoals maaien en zo. Het is afwisselend werk. Echt heel erg leuk. Zo'n trekker is een mooi, groot ding. Daar moet je wel behendig in worden. Soms zie ik mensen kijken 'Een vrouw op een trekker'. Dan kijken ze heel verbaasd. Grappig is dat. Voor mij is het heel gewoon, ha ha ha. Het is gewoon mijn dagelijkse werk."

"Kettingzagen is mijn hobby"

"Kettingzagen is een hobby van me. In mijn vrije tijd oefen ik in mijn achtertuin, In mei ga ik naar het EK bosarbeid in Hongarije. Daar heb ik erg veel zin in, maar ik moet nog wel even goed oefenen. Voor de eerste keer gaat een vrouw uit Nederland naar het EK. Heel bijzonder."

Vrouw in een mannenwereld

"Ik zaag geen figuren. Carven is een andere tak. Wat ik doe, gaat om veiligheid en precisie. Dat je goed haaks kunt zagen. Er zit ook theorie bij. Je moet kennis van zaken hebben van boomsoorten en planten. Het tempo bij de mannen ligt hoger dan bij de vrouwen, maar ik krijg tips en trucs van iedereen. Hoe ik het het beste kan aanpakken. Ik heb me nooit 'niet welkom' gevoeld in deze mannenwereld. Het is erg leuk. Ik woon op het mooiste plekje van Vlieland. Vanuit mijn badkamer kijk ik uit over het Wad en aan de andere kant zie ik de Noordzee.. Heerlijk. Echt een droombaan."