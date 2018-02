Extra voorstellingen De Stormruiter ook uitverkocht

De zeven extra voorstellingen van het muziektheaterspektakel De Stormruiter zijn uitverkocht. Maandag om 11.00 uur startte de verkoop van de extra voorstellingen. Binnen een halve dag waren alle kaarten verkocht. Vanaf het begin van de verkoop was het erg druk op de website. Soms stonden er duizenden mensen in de wacht.

Er komen nu niet nog meer voorstellingen, zegt de organisatie. Dat past niet meer binnen het programma. De enige manier om nog aan kaarten te komen is de site in de gaten te houden in de hoop dat reserveringen mogelijk niet doorgaan. In totaal zijn er 100.000 kaarten verkocht van De Stormruiter. Het is de grootste productie van Culturele Hoofdstad 2018.