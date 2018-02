Darter Mats Gies: "Veel geleerd op kwalificatietoernooi"

In Engeland waren het afgelopen weekend de UK Open Qualifiers. Naast de Friese darter Danny Noppert liep daar nog een Friese darter in opkomst rond: Nopperts trainingsmaat en Omrop-collega Mats Gies. Hij deed voor de eerste keer mee aan het kwalificatietoernooi. "Het weekend was geweldig, het was een fantastische ervaring. Maar wat het darten betreft moet er nog wel een schepje bovenop. Ik kon mooi zien waar ik nu sta, maar ik verlies nog op de belangrijke momenten. De ervaring is mooi meegenomen." Ook Danny Noppert uit Joure verloor vroeg, maar had geen gunstige loting.

Er waren drie toernooien met 256 darters van de bond PDC. "Ik lag er alle drie dagen in de eerste ronde meteen al uit, het waren wel spannende partijen. Ik moet toch aan het niveau wennen. In de ingooiruimte stond ik naast Van Gerwen en ook Van Barneveld loopt daar ook rond. Die wereldtoppers maken wel indruk. Ik kon mooi zien hoe die mannen zich op het toernooi voorbereiden, en daar kan ik ook wat van leren."

Volgende week is er weer zo'n toernooi, daar gaat Mats Gies ook weer naartoe. "Ik hoop op een of twee goede dagen en dat ik mij kan plaatsen." De beste 96 gaan door en dat toernooi is dan ook op televisie te zien, begin maart.