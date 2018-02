Leeuwarder raad bezorgd over uitzetten Afghanen

Na de raad van Tytsjerksteradiel keert nu ook een groot deel van de gemeenteraad van Leeuwarden zich tegen het uitzetten van Afghanen naar hun eigen land. Pal GrienLinks in Leeuwarden dient daar woensdag een motie over in, die wordt gesteund door een meerderheid van de raad. De partijen vinden dat Afghanistan nu niet veilig genoeg is om mensen weer naar toe te sturen. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is dat wel zo.

Burgemeester Crone moet de staatssecretaris laten weten dat Leeuwarden daar anders over denkt, vindt een raadsmeerderheid. Eerder kaartte Tytsjerksteradiel de zaak ook al aan in Den Haag. Die gemeente heeft een AZC waar Afghanen wonen die mogelijk worden uitgezet.