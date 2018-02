Theun Plantinga speelt hoofdrol in Friese Tommy

Theun Plantinga gaat de hoofdrol in de Friese versie van de rockopera Tommy spelen. Het is het verhaal van de legendarische rockopera van The Who. De zanger en acteur uit Feanwâlden speelde eerder onder andere in de musical Tina. Tommy is een film uit 1975 gebaseerd op de rockopera Tommy die in 1969 werd uitgebracht door de Britse rockband The Who.

"Iedereen kent het wel, dus ik voel meer dan ooit de verantwoordelijkheid om dit goed te brengen," vertelt Theun Plantinga in De middei fan Fryslân. "Het vraagt wel iets van mij als zanger en acteur. Ik ben musicals gewend, maar een rockopera is wel iets anders. Dit is 'hardcore' zingen zeg maar." Ook wat acteren betreft moet hij meer van zichzelf geven. "Ik sta vaak in komedies, dit is meer een dramatisch verhaal en de emoties moeten van binnenuit komen. Ik speel een autistische jongen die doof, stom en blind is. Dat is uitdagend."

Knallen

Via regisseur Rieneke de Haan wist hij van dit project. "We hebben eerder samen gewerkt, onder andere bij de kerstmusical in Heerenveen. Ze zei dat ze maar een persoon in Fryslân kende, die deze rol zou kunnen doen, en dat ben ik."

Peter Sijbenga maakt de Friese vertaling van de rockopera. "Hij bewerkt het Broadway-script. Ik heb al wat songteksten gehoord en dat klinkt te gek. Het Fries ligt dichtbij het Engels. Bij de opvoering komt live een groot orkest spelen." In de zomer beginnen de repetities. "En dan in september gaan we knallen!"

Op 13, 14 en 15 september speelt het stuk in de openlucht in Park Heremastate in Joure.