Drachtster moet maand de cel in voor diefstal

Een inwoner van Drachten heeft vier weken celstraf gekregen voor diefstal. De man werd samen met zijn vriendin in oktober aangehouden in Leeuwarden, omdat van haar bekend was dat ze spullen had gestolen. Het ging onder andere om parfum. De twee zeiden dat ze verslaafd waren en dat ze blut waren.

De vrouw heeft zich ondertussen in een kliniek laten opnemen. Ze kreeg een werkstraf van 20 uren. De man heeft sinds de arrestatie al weer enkele malen een diefstal gepleegd. Daarvoor krijgt hij nu een gevangenisstraf. Omdat hij nog een voorwaardelijke celstraf had staan, moet hij die nu ook uitzitten.