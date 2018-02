Sven Kramer toont spierballen op training in Zuid-Korea

Sven Kramer heeft bij trainingswedstrijden op de Olympische schaatsbaan in Zuid-Korea zijn rivaal Ted-Jan Bloemen met vier seconden verslagen op de 3 kilometer. Bloemen, die voor Canada uitkomt, is in Gangneung de grootste uitdager van de Fries op de 5.000 en 10.000 meter.

Bloemen verbeterde twee maanden geleden in Salt Lake City Kramers laatste individuele wereldrecord, op de 5.000 meter. In 2015 nam Bloemen ook al het wereldrecord op de 10.000 meter over van Kramer.

In reactie daarop zei Bloemen dat hij het helemaal niet zijn bedoeling was Sven aan te vallen. "Ik was met mijn eigen race bezig en wilde mijn techniek op orde krijgen. Dit was een training.''