Celstraf voor karateschop bij Sneekweek

Een 25-jarige Leeuwarder moet twee weken de gevangenis in omdat hij in de Sneekweek vorig jaar een vrouw heeft mishandeld. De verdachte was met twee Leeuwarder vrouwen op stap in Sneek, toen een van de dames struikelde in de buurt van het NS-station. Een meisje dat hierom moest lachen kreeg een zogenoemde 'bitch-klap': een klap met de vlakke hand tegen het gezicht. Hierna hebben de Leeuwarder vrouwen het slachtoffer geschopt en geslagen. Toen het tweelingzusje hoorde wat er was gebeurd, wilde ze verhaal halen. Getuigen zeggen dat de man hierop een aanloop nam, en het meisje met een karatetrap tegen de heup schopte.

De drie verdachten ontkennen, een van de verdachte vrouwen had zelf aangifte gedaan omdat zij zei dat juist zij zou zijn mishandeld. Deze aangifte is niet in behandeling genomen. De rechter vindt dat de drie allemaal 100 tot 150 euro smartengeld aan de zusjes moeten betalen.