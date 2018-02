Grote verhuizingsoperatie Schotse hooglanders

Met het vrijlaten van 18 Schotse hooglanders in het nieuwe stukje natuur bij de Centrale As, komt dit natuurgebied vlak bij Feanwâlden in een nieuwe fase. Het stuk natuur van zo'n 280 hectare werd tot nu toe handmatig gemaaid, maar dat gaat vanaf maandag op een meer natuurlijke wijze. De hooglanders werden maandagmorgen opgehaald uit het Lauwersmeergebied. Daar lopen zo'n 600, dus ze konden wel een paar missen.

Vijf medewerkers van Staatsbosbeheer hadden de taak gekregen om de hooglanders te vangen. Gelukkig waren de dieren niet al te verlegen, en duurde het niet lang voordat ze allemaal in de wagen zaten. Het leek erop dat de dieren niet veel moeite hadden met de verhuizing.