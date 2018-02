Run op extra kaarten voor De Stormruiter

Er is een run ontstaan op de extra kaarten voor het muziektheaterspektakel De Stormruiter in het WTC Expo in Leeuwarden, deze herfst. De oorspronkelijke 65.000 kaarten waren zo snel uitverkocht dat er zeven extra voorstellingen zijn aangekondigd. De kaartverkoop hiervoor is maandagochtend om elf uur begonnen. Meteen daarna was het razend druk op de site waar mensen de kaarten kunnen bestellen. Liefhebbers moeten lang wachten, en hebben op sommige momenten meer dan 3.000 mensen in de wachtrij voor hun.

