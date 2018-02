In toekomst 60.000 vluchten per jaar op Lelystad Airport

Het aantal vluchten op Lelystad Airport gaat in de toekomst omhoog naar 60.000 per jaar. Dat schrijft NRC-Handelsblad maandag. Eerder was uitgegaan van 45.000 vluchten per jaar, maar het ministerie zou vrijdag in een overleg met een bewonersdelegatie hebben aangegeven dat ze rekening houden met een veel hoger aantal. Het ministerie noemt het bericht "onzin.''

Het vernieuwde vliegveld moet in 2019 in gebruik worden genomen. De eerste vijf jaar zijn 10.000 vluchten per jaar toegestaan. Daarna zouden het er 45.000 worden. Een deel van de vliegroutes gaat over Zuid-Fryslân. Bewoners zijn bang voor overlast. Eerder ontstond veel onduidelijkheid over de cijfers van het nieuwe vliegveld. Sommige kamerfracties zijn daarom kritisch en hebben om uitstel van de opening gevraagd.