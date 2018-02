Een 29-jarige vrouw uit Leeuwarden is zondag aangehouden voor diefstal, waarbij ze de gestolen spullen in de tassen van de kinderwagen had verstopt. De vrouw had haar twee kinderen bij zich en had in een winkel aan het Cambuurplein voor bijna 50 euro aan spullen gestolen.

Omdat ze haar kinderen bij zich had, hoefde de vrouw niet direct mee naar het politiebureau. Ze zal zich later bij de politie melden. De gestolen spullen zijn in beslag genomen.