Grote brand in woonboerderij Elsloo, niemand gewond

De brandweer is maandagochtend met groot materieel uitgerukt voor een grote brand in een met riet bedekte, vrijstaande boerderij aan de Hoofdweg in Elsloo. Volgens de brandweer zijn alle mensen uit de boerderij. De brandweer is met meerdere wagens aanwezig om het vuur te blussen.

UPDATE: De bovenverdieping van de woonboerderij kan na de felle brand in het dak als verloren worden beschouwd. Dat zegt de brandweer. Die moest delen van het dak weghalen om bij het vuur te kunnen komen. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar volgens de brandweer stond de wind gunstig en hadden omwonenden er geen last van. Zoals het nu lijkt, is de brand bij de schoorsteen ontstaan. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis.