In het water bij de Woelwijk in natuurgebied de Groene Ster bij Leeuwarden is maandagochtend het levenloze lichaam van een persoon aangetroffen. Het gaat om een 72-jarige man zonder vaste woonplaats. De politie had de omgeving afgezet. Het onderzoek geeft geen aanwijzingen voor een misdrijf

Het lichaam is naar het mortuarium gebracht. De omgeving van de Woelwijk is weer vrij toegankelijk.