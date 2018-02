De Stormruiter: "Mensen sluiten het verhaal in hun hart"

"We hebben heel veel verzoeken gekregen de afgelopen week, de telefoon stond niet stil," vertelt Aswin Laheij van de organisatie van de voorstelling De Stormruiter. Het muziektheaterspektakel was al gauw uitverkocht, maar de organisatie heeft zondag laten weten dat er zeven extra voorstellingen komen. "We hebben nog eens goed naar het speelschema gekeken en dit paste nog. Zo kunnen we de hoogste kwaliteit garanderen en iedereen op de beste manier inzetten."

Hij is niet verbaasd over de grote belangstelling. "Bij de presentatie in september hebben we al gezien dat mensen het verhaal in hun hart sloten. Het thema van het Friese paard, de eeuwige strijd tegen het water en uiteraard de prachtige cast heeft blijkbaar iets los gemaakt bij de Friezen. We hoopten dat we met de opening van Culturele Hoofdstad in januari de rest van Nederland in de verleiding konden brengen. Dat is blijkbaar gelukt."

In totaal wordt het stuk nu 22 keer opgevoerd in het WTC in Leeuwarden. "De paarden en de spelers kunnen dat aan, daar hebben we goed naar gekeken." De extra voorstellingen zijn op 19, 23 en 30 september en op 4, 5, 6 en 7 oktober.

De extra kaarten zijn maandag vanaf 11.00 uur te bestellen op www.destormruiter.nl.