Onkunde over koolmonoxide nog te groot: nieuwe campagne

Koolmonoxide: een sluipmoordenaar. Ieder jaar komen er landelijk gezien zo'n elf mensen om het leven door het onzichtbare gas. Nog eens 150 mensen belanden in het ziekenhuis nadat ze koolmonoxide hebben ingeademd. De brandweer is daarom maandag begonnen met een campagne om mensen beter bewust te maken van de gevaren van de stof: 'Stop CO-vergiftiging'. Het doel van de campagne is om de kennis over de symptomen van koolmonoxide groter te maken.

Symptomen onbekend

Mensen herkennen nog steeds de symptomen van een koolmonoxidevergiftiging niet. "Koolmonoxide is een serieus probleem, maar krijgt in de samenleving nog steeds onvoldoende aandacht. Als we met elkaar de signalen eerder herkennen en actie ondernemen kunnen gewonden en zelfs doden worden voorkomen", zegt René Stumpel, forensisch arts. De symptomen van een koolmonoxidevergiftiging zijn onder andere: hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid en een snellere hartslag.

Ook in nieuwe huizen een risico

Volgens de brandweer zijn mensen ook nog steeds niet genoeg bewust van de oorzaken van koolmonoxide. Vaak wordt er nog gedacht dat koolmonoxide met name een probleem is in oudere huizen. Maar volgens de brandweer schuilt er ook gevaar in nieuwbouwhuizen en kunnen nieuwe CV-installaties ook gevaarlijk zijn.

De boodschap van de brandweer in deze 'Stop CO-vergiftiging' campagne is simpel: ventileren, controleren en alarmeren. In de afgelopen drie maanden zijn er al meer dan zestig slachtoffers met koolmonoxidevergiftiging in het ziekenhuis opgenomen.