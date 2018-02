FNP: "Bellen met Jobinder moet gratis worden voor klanten"

De statenfractie van de NFP vindt dat het voor de klanten van 'Jobinder' gratis moet zijn om naar het bedrijf te telefoneren. Nu betalen klanten van het WMO- en leerlingenvervoer in Noordoost-Fryslân nog 5 eurocent per gesprek, de FNP wil dat het voor deze groep helemaal gratis wordt. Het gaat volgens de fractie om een kwetsbare doelgroep. De FNP denkt dat er voldoende financiële ruimte is om de belkosten af te schaffen. In de aanbesteding zat een voordeel van 316.000 euro in vergelijking met de eerdere begroting. De kosten voor het Mobiliteitsbureau zullen door het voorstel van de FNP duizend euro hoger worden.

"Vaak zijn het mensen met een beperking, zijn ze minder mobiel, hebben ze zorg nodig en kunnen ze zich alleen niet redden. In veel gevallen zijn het mensen die het al niet zo breed hebben en dan is iedere euro meegenomen", zegt woordvoerder Sybren Posthumus.