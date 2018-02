Friese deelnemers aan de Spelen: Daan Breeuwsma

Over een week is het zover, de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Natuurlijk komt er ook een behoorlijk aantal Friezen in actie bij het langebaanschaatsen en de shorttrack in Gangneung. Maar wie zijn het, wat zijn hun beste prestaties bij de Olympische Spelen en wat zijn de kansen op een medaille?

Sportredacteuren Koos Wieling en Roelof de Vries doen de komende week alle dagen een voorspelling over een Friese Olympische sporter. Nu het oordeel over Daan Breeuwsma.

Naam: Daan Breeuwsma

Woonplaats: Akkrum (komt uit Aldeboarn)

Geboortedatum: 29-12-1987

Sport: shorttrack

Afstanden: 500 meter, 1000 meter en de aflossing

Olympische resultaten: Sotsji 2014 - 4e op de aflossing

De kansen van Daan Breeuwsma volgens sportredacteur Roelof de Vries:

"Breeuwsma is geen medaillekandidaat op de individuele afstanden. Hij heeft door een goed Nederlands kampioenschap twee individuele plaatsen afgedwongen. Normaliter ligt de 500 meter hem het beste. In het wereldbekerklassement werd hij 32ste op de 500 meter en 35ste op de 1000 meter. Breeuwmsa is een zeer belangrijke factor bij de aflossingsploeg. Hij werd al twee keer wereldkampioen met de ploeg en is misschien ook wel wereldkampioen "gaatjes dichtrijden". Bovendien moet hij met zijn laatste duw Sjinkie Knegt lanceren, waarna Sjinkie het kan afmaken. Kansen op een medaille zijn er absoluut. Er zijn echter vijf landen die tot de favorieten behoren: China, Canada, Hongarije en Nederland. Er is echter maar een land de grootste favoriet en dat is Zuid-Korea."

De Olympische Spelen in Pyeongchang beginnen op vrijdag 9 februari. Omrop Fryslân doet alle dagen rechtstreeks verslag van alle verrichtingen van de Friese sporters op radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.