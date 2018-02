Harde wind spelbreker bij 'zware' Winterfietselfstedentocht

De harde noordoostenwind was zondag de grootste spelbreker bij de Winterfietselfstedentocht. Volgens de meeste deelnemers was de tocht zwaar maar wel goed te doen. De ruim 100 kilometer in de wind op werd zo'n 75 fietsers te veel.

Zo'n 750 enthousiastelingen stapten zondagochtend in Leeuwarden op de fiets voor de tocht. En dat waren ruim driehonderd minder dan zich hadden ingeschreven. Uiteindelijk kwamen er zo'n 675 deelnemers over de finish bij de Elfstedenhal in Leeuwarden. Er was voor de liefhebbers een gezellig feest georganiseerd met muziek en eten en drinken. De laatste deelnemer kwam rond 22.30 uur over de finish.

Twee jaar geleden werd de tocht vanwege toen de kou stilgelegd. Dat was zondag niet nodig. De meeste deelnemers waren er dan ook goed op gekleed.