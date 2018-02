Friese deelnemers aan de Spelen: Dennis Visser

Volgende week is het zover, de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Uiteraard komt er een flink aantal Friezen in actie bij het schaatsen en de shorttrack in Gangneung. Maar wie zijn dat, wat zijn hun beste prestaties bij de Olympische Spelen, en wat zijn de kansen op een medaille?

Sportredacteuren Koos Wieling en Roelof de Vries doen aankomende week elke dag een voorspelling over een Friese Olympische sporter. Nu het oordeel over de kansen van Dennis Visser:

Naam: Dennis Visser

Woonplaats: Heerenveen (oorspronkelijk uit Lemmer)

Geboortedatum: 03-04-1995

Sport: Shorttrack

Afstanden: Aflossing

Olympische resultaten: Dennis maakt zijn debuut

De kansen van Dennis Visser volgens sportverslaggever Roelof de Vries:

Dennis rijdt geen individuele afstanden en het is ook nog maar de vraag of hij bij de aflossing mee zal doen. Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat zijn wel zeker, maar de vierde en laatste plek gaat tussen Dennis en Dylan Hoogerwerf. Tijdens het laatste EK ging het in de halve finale bijna mis met Hoogerwerf, waarna Dennis in de finale zijn plek overnam en Nederland Europees kampioen werd. De kansen voor hem zijn dus wel toegenomen, maar bondscoach Jeroen Otter zal pas op het allerlaatste moment een beslissing nemen wie zal gaan rijden. Dit om alle shorttrackers scherp te houden. Het kan ook nog dat Dennis wel de halve finale mee zal doen en in de finale niet. Of andersom.

Hij werd al een keer wereldkampioen met de ploeg. Kansen op een medaille zijn er absoluut. Er zijn echter vijf landen die tot de favorieten gerekend kunnen worden: China, Canada, Hongarije en Nederland. Er is maar één land de grootste favoriet en dat is Zuid-Korea.

De Olympische Spelen in Pyeongchang beginnen op vrijdag 9 februari. Omrop Fryslân doet elke dag rechtstreeks verslag van de prestaties van de Friese sporters op de radio en online. Al het nieuws over de spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.