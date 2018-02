Dronken man van het spoor gehaald bij Grou

De politie Leeuwarden kreeg zondagochtend vroeg te maken met een vreemd voorval. Een dronken man, die niet kon praten, werd van het spoor gehaald bij station Grou door een treinmachinist. De buitenlandse man was ernstig onder invloed van alcohol en was tussen het perron en de trein beland. Hij had krukken bij zich omdat hij verwond was aan zijn enkel.

De politie heeft geregeld dat de man naar zijn verblijfplaats in Leeuwarden werd gebracht door een taxi. Daar is de man naar zijn slaapplaats op de derde verdieping gebracht in verband met zijn enkelblessure.