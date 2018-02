De korfballers van SCO uit Oldeholtpade hebben zondagmiddag in de Hoofdklasse A gewonnen van Nic uit Groningen. Het werd 30-22. SCO liep in de eerste helft uit naar een royale 9-2 voorsprong, maar Nic kwam nog voor rust terug tot 15-11. In de tweede helft begon Nic goed, maar SCO schakelde bij en sloot de wedstrijd met de 30-22 winst af.