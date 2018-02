"Basisinkomen kan Friese jongeren perspectief bieden"

"Een basisinkomen voor iedereen zou in de toekomst wel eens de oplossing kunnen zijn om jongeren ook in Fryslân toekomst te bieden", dat vindt Brigitta Scheepsma, lijsttrekker voor GroenLinks in Tytsjerksteradiel. Deze week kwamen van het Fries Sociaal Planburo (FSP) alarmerende berichten over het toekomstperspectief van jongeren in de eigen provincie. Dat perspectief ontbreekt zelfs feitelijk voor jongeren met een MBO-opleiding op niveau 1 en 2, omdat er amper werk voor hen zal zijn, voorspelt het FSP.

De problematiek werd aangekaart in het programma Buro de Vries, waarin Scheepsma een basisinkomen noemde als oplossing op termijn. Otto van der Galiën van Lijst 058 in Leeuwarden, maar ook stagecoördinator bij ROC Friese Poort, was ook somber en wijst het idee van een basisinkomen niet direct van de hand.