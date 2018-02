'Rookvrij' sportcomplex genomineerd voor nationale prijs

Voetbalclub SC Bolsward is genomineerd voor de Rookvrije Generatie Awards 2018, in de categorie sportverenigingen. Het gaan om een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. SC Bolsward is genomineerd omdat het bestuur het rookbeleid heeft aangescherpt, met als doel het sportcomplex uiteindelijk volledig rookvrij te maken.

SC Bolsward geeft voorlichting over de gevaren van roken en biedt anti-rookcursussen aan aan de leden van de club. Tot en met 28 februari kunnen mensen online stemmen op een van de initiatieven.