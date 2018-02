IJshockeyers UNIS Flyers verliezen bekerfinale van Den Haag

UNIS Flyers heeft de finale om de nationale beker niet kunnen winnen. De ijshockeyers uit Heerenveen gingen zondagmiddag in Den Haag met ruime cijfers onderuit tegen Hijs Den Haag: 7-3. De periodestanden waren 1-1, 5-0 en 1-2.

De Flyers begonnen nog goed aan de wedstrijd en kwamen al snel op 1-0 door een goal van Tony Demelinne. Den Haag voerde de druk daarna flink op en de 1-1 hing in de lucht. Joey Oosterveld maakte na tien minuten dan ook verdiend de 1-1.

In de dramatische tweede periode ging het volledig mis voor de Flyers. Raymond van der Schuit en Alan van Bentem zetten Den Haag binnen enkele minuten op 3-1. Het duel werd gaandeweg ruiger en Den Haag kreeg vijf minuten powerplay, nadat Kevin Nijland een forse overtreding maakte op Oliver Petaky. Daarna ging het snel voor de thuisclub, dat in de powerplay met een man meer speelde. Alan en Stace van Bentem zetten Den Haag in de powerplay op 5-1 en Bas Britstra zorgde zelfs voor de riante 6-1 voorsprong.

De Flyers konden die grote achterstand in de derde periode niet meer goedmaken. Demelinne en Pippo Limnell deden nog wat terug voor de Flyers, maar uiteindelijk was het Den Haag dat met 7-3 won en met de nationale beker aan de haal ging.