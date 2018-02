Brandweer naar parkeergarage vanwege luie autoruitkrabber

De brandweer van Leeuwarden is zondagmiddag met groot materieel uitgerukt vanwege rookontwikkeling in de parkeergarage onder de Oldehove. Volgens de eerste berichten stond daar een auto in de brand. De brandweer is er met vier auto's naartoe gegaan. Toen de parkeergarage eenmaal goed en wel ontruimd was, zag de brandweer dat de auto helemaal niet in de brand stond.

De rook kwam uit een auto met een zogenaamde standkachel erin. Zo'n kachel warmt 's winters de auto op voordat de bestuurder er is. Dan hoeven de ramen van de auto niet ijsvrij gemaakt te worden.