Wagenborg houdt veerboten aan de wal wegens laag water

Vanwege de lage waterstand op de Waddenzee komen zondag en maandag meerdere afvaarten van en naar Ameland te vervallen. Het is voor de veerboot moeilijk om de havens van Nes en Holwerd te bereiken, meldt rederij Wagenborg. Zondagavond gaat de boot van 19:00 niet naar Holwerd, en de boot van 20:00 niet naar Ameland.

Maandagochtend vervallen de afvaarten van 06:30 vanaf Ameland, en van 07:30 vanaf Holwerd, en de afvaarten van 19:00 vanaf Ameland en van 20:00 vanaf Holwerd gaan maandagavond niet door.

Al jaren een probleem

De diepte van de vaargeul tussen Holwerd en Ameland zorgt al jaren voor problemen. De geul is een kleine 12 kilometer lang, met bochten, en loopt langzaam vol met zand en grind. De geul ligt op een wantij. Dat is een gebied onder een waddeneiland waar het op- en neergaande water als laatste komt, en als eerste weer wegstroomt.

Grote gevolgen

Burgemeester De Hoop van het Ameland maakt zich zorgen over de vertraging. "Zolang er niets gebeurt, zijn er grote gevolgen voor de mensen die op het eiland wonen", zij hij vorig jaar tegen de NOS.

"Zo zijn er mensen die na hun werk op het 'vaste land' niet meer thuis kunnen komen of moeten dat doen met flinke vertraging. Of als iemand voor een chemokuur naar de overkant moet, dan is het heel erg als de veerdienst vertraging heeft."

Ieder jaar komen er meer dan een miljoen passagiers met de veerboot naar Ameland. Om de vaargeul bevaarbaar te houden, is baggert Rijkswaterstaat 10 uur per dag, zes dagen per week.

Terschelling

De lage waterstand heeft ook gevolgen voor de veerdienst naar Terschelling. De boot die maandagochtend om 07:00 uur vanuit Harlingen zou vertrekken, gaat vanwege de oostenwind en het lage water een uur eerder weg. Om 06:00 uur dus.